Шоу-бизнес
165
1 мин

Как всегда, эффектная: Аманда Холден золотым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

54-летняя летняя британская ведущая находится в прекрасной физической форме.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Аманда Холден

Аманда Холден / © Getty Images

Под прицел папарацци в Лондоне попала Аманда Холден. Она вышла из Global Studios, где ведет утреннее шоу Heart Breakfast.

Знаменитость, как всегда, выглядела эффектно. На ней было твидовое золотое мини-платье приталенного силуэта и с короткими рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

Наряд был украшен пайетками и красивыми золотыми пуговицами с жемчужинами. Лук Аманда дополнила золотыми туфлями с круглыми носками и стеганой золотистой сумкой на цепочке.

Холден накрутила волосы в мягкие локоны, сделала нежный макияж, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила аутфит лаконичными серьгами-гвоздиками и браслетами.

Напомним, Аманда Холден продемонстрировала эффектный вариант офисного образа.

165
