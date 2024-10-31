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Как всегда, эффектная: Арабелла Чи в голубом наряде похвасталась пикантным декольте

Как всегда, эффектная: Арабелла Чи в голубом наряде похвасталась пикантным декольте

Как всегда, эффектная: Арабелла Чи в голубом наряде похвасталась пикантным декольте

Арабелла Чи

Модель любит фотографироваться в соблазнительных аутфитах.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новым фото из отпуска, который она провела в турецком городе Бодрум.

Девушка сделала селфи, на котором предстала в голубом наряде на тонких бретельках с пикантным V-образным декольте.

Арабелла Чи / ©
Арабелла Чи

Чи сделала укладку, которую закинула на одну сторону, макияж в натуральных оттенках, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а шею – ожерельем и цепочкой с подвеской. Арабелла, как всегда, выглядела эффектно.

Напомним, ранее Арабелла Чи вышла на вечернюю прогулку по Бодруму в соблазнительном аутфите. На ней было желтое шелковое платье в бельевом стиле на тонких бретельках и с сексуальным декольте.

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