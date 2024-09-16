Как всегда, эффектна: Деми Мур продемонстрировала стильные образы в брючных костюмах

61-летняя американская актриса Деми Мур ходит на шоу и дает интервью, в которых рассказывает о своей новой работе – роли стареющей телезвезды в фильме ужасов "Вещество", который она вместе с коллегами презентовала недавно на Каннском кинофестивале.

Также для промо она снимается в фотосессиях. На этой недели она попала сразу в два издания – интервью с ней появится на страницах The New York Times, а фотосет – в Guardian Saturday. Интересно, что для обоих случаев Деми выбрала стильные брючные костюмы – маскулинный серый в сочетании с белой рубашкой и костюм с узкими брюками с лампасами.

По сюжету фильма "Вещество" голливудская звезда, которую и играет Мур, решает омолодиться с помощью загадочной жидкости и в результате создает свою "новую" версию, но, как оказывается дальше, со страшными побочными эффектами.

Напомним, ранее очаровательная Деми Мур посетила премьеру документального фильма Brats, мероприятие состоялось в рамках кинофестиваля "Трайбека" в Нью-Йорке. Перед камерами звезда блистала в белоснежном образе от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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