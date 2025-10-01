Как всегда, эффектная: Мэрайя Кэри в мини-платье с пикантным декольте собралась на вечеринку

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайю Кэри папарацци подловили в Нью-Йорке, когда она шла на одну из вечеринок. Для этого звезда выбрала кокетливый образ.

На артистке было черное приталенное мини-платье с плиссированной расклешенной юбкой. Наряд имел длинные рукава и молнию с пикантным V-образным декольте и кожаной деталью с принтом бренда Louis Vuitton. Мэрайя выглядела стройной и красивой.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Аутфит Кэри дополнила черными мерцающими колготами и черными высокими сапогами с острыми носками и на каблуках. Она сделала прическу с кудрями, макияж с нежным оттенком помады и перламутровый маникюр. Традиционным аксессуаром в ее луке были солнцезащитные очки.

Напомним, Мэрайя Кэри на концерте Brighton Pride в Брайтоне предстала в золотом коротком платье от бренда Versace, которое имело привлекательное декольте.