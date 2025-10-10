ТСН в социальных сетях

10.10.2025
Шоу-бизнес
Шоу-бизнес
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Как всегда, эффектная: Николь Шерзингер платьем с пайетками подчеркнула стройную фигуру

Певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls в гламурном аутфите появилась на улицах Нью-Йорка.

Алина Онопа
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци после выступления в "Карнеги-Холле" в Аптауне, в Нью-Йорке. Встретив фотографов, она улыбнулась и показала им жест в виде сердца.

Знаменитость, как всегда, выглядела эффектно. Артистка надела черное облегающее платье, расшитое пайетками, с высокой горловиной, длинными рукавами, асимметричным подолом и разрезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Николь.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит Шерзингер дополнила черными лакированными туфлями-лодочками на шпильках. У нее была собрана кверху прическа с выпущенными спереди прядями, яркий вечерний макияж, серьги-кольца с камнями в ушах, блестящее ожерелье на шее, браслет и кольца с камнями на руках.

Напомним, ранее Николь Шерзингер застали с женихом в Лондоне после ее выступления в Королевском Альберт-Холле.




