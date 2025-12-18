Как всегда, эффектная: Рианна в красной кожанке и питоновых туфлях попала под прицел папарацци

Рианна / © Getty Images

Рианна попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Звезда выглядела стильно и ярко.

На певице была красная кожаная куртка-бомбер с объемными рукавами и застежкой-молнией от бренда Celine, стоимость которой 7400 долларов. На звезде также был белый топ и черные брюки свободного кроя с золотой цепочкой. Наряд она дополнила остроносыми туфлями с питоновым принтом и на шпильках.

Рианна / © Getty Images

Рири надела черную бейсболку New York Yankees, черные солнцезащитные прямоугольные очки, уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — золотой цепочкой. А еще артистка сделала смелый макияж с бордовым оттенком помады.

Напомним, Рианна на церемонии вручения премии Gotham Film Awards предстала в лавандовом ансамбле от Balenciaga.