ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Как всегда, эффектная: Рианна в красной кожанке и питоновых туфлях попала под прицел папарацци

Поп-дива в очередной раз доказала, что она — настоящая королева уличного стиля.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Рианна

Рианна / © Getty Images

Рианна попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Звезда выглядела стильно и ярко.

На певице была красная кожаная куртка-бомбер с объемными рукавами и застежкой-молнией от бренда Celine, стоимость которой 7400 долларов. На звезде также был белый топ и черные брюки свободного кроя с золотой цепочкой. Наряд она дополнила остроносыми туфлями с питоновым принтом и на шпильках.

Рианна / © Getty Images

Рианна / © Getty Images

Рири надела черную бейсболку New York Yankees, черные солнцезащитные прямоугольные очки, уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — золотой цепочкой. А еще артистка сделала смелый макияж с бордовым оттенком помады.

Напомним, Рианна на церемонии вручения премии Gotham Film Awards предстала в лавандовом ансамбле от Balenciaga.

Дата публикации
Количество просмотров
28
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie