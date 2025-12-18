- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Как всегда, эффектная: Рианна в красной кожанке и питоновых туфлях попала под прицел папарацци
Поп-дива в очередной раз доказала, что она — настоящая королева уличного стиля.
Рианна попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Звезда выглядела стильно и ярко.
На певице была красная кожаная куртка-бомбер с объемными рукавами и застежкой-молнией от бренда Celine, стоимость которой 7400 долларов. На звезде также был белый топ и черные брюки свободного кроя с золотой цепочкой. Наряд она дополнила остроносыми туфлями с питоновым принтом и на шпильках.
Рири надела черную бейсболку New York Yankees, черные солнцезащитные прямоугольные очки, уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — золотой цепочкой. А еще артистка сделала смелый макияж с бордовым оттенком помады.
Напомним, Рианна на церемонии вручения премии Gotham Film Awards предстала в лавандовом ансамбле от Balenciaga.