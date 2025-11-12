ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Как всегда, эффектная: Тина Кароль в корсетном мини похвасталась стройной фигурой

Артистка устроила импровизированный фотосет в наряде от украинского бренда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на которых она продемонстрировала свой новый эффектный образ.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала черном наряде от украинского бренда Balykina, который состоял из мини-шортов и корсетного топа на бретельках, с баской и пикантным декольте.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

На Тине также были черные капроновые колготы и черные кожаные высокие остроносые сапоги.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Кароль похвасталась стройной фигурой и красивым бюстом.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Аутфит звезда дополнила любимой прической, нежным макияжем и красным маникюром.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль показалась в обтягивающем комбинезоне и угах.

Дата публикации
Количество просмотров
285
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie