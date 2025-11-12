Как всегда, эффектная: Тина Кароль в корсетном мини похвасталась стройной фигурой

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на которых она продемонстрировала свой новый эффектный образ.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала черном наряде от украинского бренда Balykina, который состоял из мини-шортов и корсетного топа на бретельках, с баской и пикантным декольте.

На Тине также были черные капроновые колготы и черные кожаные высокие остроносые сапоги.

Кароль похвасталась стройной фигурой и красивым бюстом.

Аутфит звезда дополнила любимой прической, нежным макияжем и красным маникюром.

