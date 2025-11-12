- Дата публикации
Как всегда, эффектная: Тина Кароль в корсетном мини похвасталась стройной фигурой
Артистка устроила импровизированный фотосет в наряде от украинского бренда.
Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на которых она продемонстрировала свой новый эффектный образ.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала черном наряде от украинского бренда Balykina, который состоял из мини-шортов и корсетного топа на бретельках, с баской и пикантным декольте.
На Тине также были черные капроновые колготы и черные кожаные высокие остроносые сапоги.
Кароль похвасталась стройной фигурой и красивым бюстом.
Аутфит звезда дополнила любимой прической, нежным макияжем и красным маникюром.
