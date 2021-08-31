Как всегда, эпатажный: Билли Портер произвел фурор на премьере "Золушки"

51-летний американский актер посетил премьеру фильма Amazon Studios "Золушка".

Мероприятие состоялось минувшей ночью в Греческом театре в Лос-Анджелесе. Перед публикой эпатажный Билли, который в марте 2021 года объявил всему миру о своем ВИЧ-позитивном статусе, появился на фиолетовой дорожке в интересном черно-белом наряде.

Билли надел короткий черный жакет в сочетании с белой макси-юбкой, а за спиной у него была белая накидка со шлейфом и большим бантом сверху. К аутфиту мужчина подобрал прозрачный клатч, белую обувь на невероятной платформе, также на запястьях у него было несколько драгоценных браслетов, а на шее несколько колье.

Билли Портер / Getty Images

Фильм "Золушка" - это предстоящий романтический музыкальный комедийный фильм, основанный на сказке Шарля Перро, режиссера и сценариста Кей Кэннона. Главную роль в ленте играет певица Камила Кабельо, также в главных ролях выступают Билли Портер и Пирс Броснан.

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Эпатажные образы Билли Портера (19 фото)

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