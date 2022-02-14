Как всегда, красавица: Лиз Херли в белом бикини игриво позировала возле бассейна

Как всегда, красавица: Лиз Херли в белом бикини игриво позировала возле бассейна

В выходные британская актриса Элизабет Херли снова делилась снимками в бикини.

56-летняя знаменитость показала фото в белом бикини, позируя в шляпе на фоне большого бассейна. Белый купальник с золотистыми металлическими деталями отлично сидел на фигуре актрисы. Лиз игриво позировала перед камерой, а в комментариях под постом собрала множество восторженных отзывов о своей фигуре.

К слову, о фигуре Херли. Актриса поддерживает форму с помощью здорового питания. Утром выпивает две чашки горячей воды, чтобы ускорить метаболизм и заставить кишечник работать.

Затем она съедает греческий йогурт, банан и немного меда. Ее основные приемы пищи — "простая, натуральная, легкая еда. Мне не очень нравится еда с большим количеством химикатов или добавок", - ранее рассказывала Элизабет The Cut.

Херли не стесняется делиться потрясающими фотографиями в социальных сетях и часто публикует снимки, на которых она демонстрирует свою линию купальников на пляже. В 2005 году актриса создала свою линию купальников Elizabeth Hurley Beach и теперь позирует перед камерой преимущественно в них.

Элизабет Херли / Instagram Элизабет Херли

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