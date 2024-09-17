Как всегда, красивая: Дита фон Тиз черным платьем подчеркнула стройную фигуру

Дита фон Тиз посетила торжественное открытие одного из ресторанов в Лас-Вегасе.

Для своего появления дива бурлеска выбрала элегантный аутфит. На ней было черное обтягивающее платье-футляр за колени, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел короткие рукава и прозрачную вставку в мелкий горошек, украшенную камнями.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Образ Дита дополнила черными босоножками с бантами, украшенными камнями, и черным клатчем. У нее была любимая ретро-прическа, макияж с черными стрелками и красной помадой, красный маникюр и бордовый педикюр.

Кстати, в этом луке фон Тиз уже появлялась на публике в июле прошлого года.

Напомним, Дита фон Тиз во время своего эротического шоу продемонстрировала сексуальные формы в огромном бокале для шампанского.

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