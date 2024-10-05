Как всегда, молодая и красивая: 78-летняя Шер с сыном появилась на премьере ужасов

Певица поддержала своего сына на премьере его новой ленты.

Шер посетила премьеру фильма ужасов Little Bites, которая состоялась на Beyond Fest в Санта-Монике. Она пришла поддержать своего сына – 55-летнего актера Чаза Боно, сыгравшего в ленте.

На красной дорожке музыкальная икона предстала в кремовом жакете, украшенном шпильками, серебряными цепочками на плечах и черной каймой.

Шер / Фото: Getty Images

Аутфит Шер дополнила черным топом, черными обтягивающими брюками и кожаными черными ботфортами.

Чаз был одет в голубой клетчатый пиджак, белую рубашку, серые брюки и бежевые кожаные туфли.

Напомним, Шер пришла на вечеринку в стильном луке. На ней были расклешенные джинсы с потертостями, белый жакет и белый корсетный топ.

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