Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Как всегда, молодая и красивая: 78-летняя Шер с сыном появилась на премьере ужасов

Как всегда, молодая и красивая: 78-летняя Шер с сыном появилась на премьере ужасов

Как всегда, молодая и красивая: 78-летняя Шер с сыном появилась на премьере ужасов

Шер / Фото: Getty Images

Певица поддержала своего сына на премьере его новой ленты.

Шер посетила премьеру фильма ужасов Little Bites, которая состоялась на Beyond Fest в Санта-Монике. Она пришла поддержать своего сына – 55-летнего актера Чаза Боно, сыгравшего в ленте.

На красной дорожке музыкальная икона предстала в кремовом жакете, украшенном шпильками, серебряными цепочками на плечах и черной каймой.

Шер / © Getty Images
Шер / Фото: Getty Images

Аутфит Шер дополнила черным топом, черными обтягивающими брюками и кожаными черными ботфортами.

Чаз был одет в голубой клетчатый пиджак, белую рубашку, серые брюки и бежевые кожаные туфли.

Напомним, Шер пришла на вечеринку в стильном луке. На ней были расклешенные джинсы с потертостями, белый жакет и белый корсетный топ.

Читайте также:

Алена Шоптенко эксклюзивно о благотворительности, своей травме и 6-летнем сыне - ЖВЛ представляет

Алена Шоптенко эксклюзивно о благотворительности, своей травме и 6-летнем сыне - ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация