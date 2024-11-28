Как всегда, на пляже: топ-модель Изабель Гулар сверкнула подтянутыми ягодицами в вязаных мини-шортах

На новых фото в Instagram 40-летяя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – позирует на берегу океана на одном из популярных курортов ее родной Бразилии.

На песчаных холмах модель запечатлена в вязаном костюме с белыми цветами, состоящем из мини-шортов, которые эффектно подчеркивают ее подтянутые ягодицы, и укороченной кофты с расклешенными рукавами. Ее пляжный образ дополняют солнцезащитные очки в белой оправе и золотые серьги.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Фото: Instagram Изабель Гулар

Поддерживать отличную физическую форму модели помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Фото: Instagram Изабель Гулар

Ранее, напомним, эффектная Изабель Гулар позировала у костра на пляже в прозрачном платье с градиентом.

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