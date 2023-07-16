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Как всегда, не стесняется: Деми Роуз без бюстгальтера похвасталась сексуальной грудью

Как всегда, не стесняется: Деми Роуз без бюстгальтера похвасталась сексуальной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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Как всегда, не стесняется: Деми Роуз без бюстгальтера похвасталась сексуальной грудью

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель соблазнительным аутфитом взбудоражила воображение фолловеров.

Деми Роуз показала в Instagram Stories свой откровенный образ, в котором она появилась на вечеринке во время отдыха на Ибице.

Модель сделала селфи в туалете. На Деми было прозрачное обтягивающее платье, декорированное сверху золотистым кружевом, пайетками и бисером. На бедрах она завязала золотистое парео. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, а часть груди прикрывало серо-голубое кружево. Роуз похвасталась своим пышным и сексуальным бюстом.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель сделала укладку, макияж в золотисто-нюдовых оттенках, украсила руки золотыми браслетами и кольцами. Она выглядела очень соблазнительно.

Напомним, в прошлый раз обольстительная Деми Роуз устроила себе фотосет у бассейна в голубом купальнике с белым психоделическим принтом и глубоким вырезом.

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Дата публикации
Просмотры
217
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