Как всегда, не стесняется: Деми Роуз без бюстгальтера похвасталась сексуальной грудью

Деми Роуз показала в Instagram Stories свой откровенный образ, в котором она появилась на вечеринке во время отдыха на Ибице.

Модель сделала селфи в туалете. На Деми было прозрачное обтягивающее платье, декорированное сверху золотистым кружевом, пайетками и бисером. На бедрах она завязала золотистое парео. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, а часть груди прикрывало серо-голубое кружево. Роуз похвасталась своим пышным и сексуальным бюстом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель сделала укладку, макияж в золотисто-нюдовых оттенках, украсила руки золотыми браслетами и кольцами. Она выглядела очень соблазнительно.

Напомним, в прошлый раз обольстительная Деми Роуз устроила себе фотосет у бассейна в голубом купальнике с белым психоделическим принтом и глубоким вырезом.

Читайте также: