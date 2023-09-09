Как всегда, невероятная: 50-летняя Хайди Клум голубым платьем подчеркнула идеальную фигуру

У супермодели и телеведущей красивая фигура, что бы она ни одела, ей все идет.

Хайди Клум сфотографировали перед прямым эфиром нового 18-го сезона талант-шоу America's Got Talent в калифорнийском городе Пасадина.

На эфир она пришла в ярком аутфите. На модели было голубое платье от бренда Alex Perry с американской проймой и драпировкой. Наряд также имел разрез спереди, через который Хайди демонстрировала красивые ноги.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Образ Клум дополнила голубыми босоножками на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила серьгами со светло-голубыми камнями, а руки – серебряными кольцами. Длинный красный маникюр и красный педикюр завершили лук модели.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере нового сезона талант-шоу Хайди Клум сияла в мини-платье странного дизайна.

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