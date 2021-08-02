Как всегда, откровенно: Деми Роуз позировала перед камерой без белья

Как всегда, откровенно: Деми Роуз позировала перед камерой без белья

25-летняя модель вновь устроила себе провокационный фотосет в сексуальном луке.

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новой порцией горячих снимков. Красотка устроила себе целый фотосет в провокационном образе на балконе своего номера.

Модель на обнаженное тело надела прозрачный халат-тунику травяного цвета и начала соблазнительно позировать перед камерой. Мало того что наряд был прозрачным, так у него также было откровенное декольте до пупка.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В этом луке Деми сверкнула обнаженной пышной грудью. Свой аутфит она дополнила браслетами, кольцами и сережками.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Роуз вновь нарастила себе длинные волосы, которые распустила и игриво перекидывала с одной стороны на другую.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

"Рапунцель никогда не хотела, чтобы мужчина взобрался на ее башню, чтобы спасти ее, она была просто извращенной и хотела, чтобы кто-то дернул ее за волосы...", - написала под фото модель.

А больше всего Деми обожает сниматься обнаженной. Ранее она предстала в фотосете голой, из одежды на ней были лишь красные перчатки с перьями.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

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