Как всегда, откровенно: Эмили Ратажковски сделала "голое" селфи

Модель любит делать пикантные снимки и показывать их в Сети.

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски опубликовала в своем Instagram серию откровенных снимков, на которых она позирует в ванной.

Модель полностью разделась и сделала селфи напротив стеклянных дверей. Обнаженную грудь Эмили прикрыла руками. Также она позировала в постели.

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"Дома", - лаконично подписала фото Ратажковски.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци – ее сфотографировали с подругой. Модель была в белой кофте с длинными рукавами и открытым плечом, а также черных штанах клеш. Образ Эмили дополнила красной лаковой сумкой продолговатой формы и коричневыми сапогами.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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