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Как всегда, откровенно: обольстительная Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
1 мин
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Как всегда, откровенно: обольстительная Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель продолжает соблазнять своих фолловеров откровенными фотографиями.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую серию пикантных снимков, которые просто невозможно не заметить.

В этот раз модель предстала перед объективом фотокамеры почти обнаженной. На ней не было ни белья, ни купальника. Прикрылась она лишь небольшим клочком ткани.

Сначала Деми сфотографировалась спиной к камере. Она похвасталась своими пышными ягодицами. Согласитесь, что ее фигура действительно выглядит очень соблазнительно.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Потом Роуз показала, как релаксировала в реке. Она лежала, прислонившись обнаженным бюстом к камню. Из-под ткани выглядывала одна ее ягодица. Деми была похожей на обольстительную русалку.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, Роуз в образе Джессики Реббит продемонстрировала сексуальные формы.

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Дата публикации
Просмотры
719
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