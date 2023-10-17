Как всегда, откровенно: соблазнительная Деми Роуз без белья почитала книгу на траве

Деми Роуз снова взбудоражила воображение подписчиков пикантным контентом. Модель опубликовала в Instagram снимки из нового откровенного фотосета, который она устроила на природе.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Перед фотокамерой Деми предстала без белья. Интимное место она прикрыла белым платьем, которое спустила на бедра, а на пышную грудь положила зеленые листики. Из одежды на ней также остались рукава от платья.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой откровенный аутфит Роуз дополнила рыжим париком с локонами и плетением, а также нежным макияжем с пышными ресницами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель соблазнительно позировала, лежа на траве, и показывала сексуальные формы. На одном из фото Деми читает книгу по психосопии.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в миниатюрных стрингах и с ракушками на груди продемонстрировала сексуальные формы.

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