Как всегда, прекрасна: Ева Лонгория белым платьем подчеркнула стройную фигуру в Каннах
Актриса выбрала для своего выхода наряд от Jacquemus.
Ева Лонгория попала под прицел папарацци в отеле Martinez в Каннах.
Актриса продемонстрировала там женственный аутфит от бренда Jacquemus. На ней было белое платье миди приталенного силуэта, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд был без рукавов и имел пикантное декольте.
Образ Ева дополнила черными лакированными слингбэками High Cubisto с заостренными носками, на шпильках и с бантиками и черной сумкой с золотой фурнитурой. У нее была укладка с локонами, макияж с пышными ресницами и нюдовой помадой, массивные тонированные очки-авиаторы на лице, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах, деликатная цепочка на шее и золотые часы и кольца на руках.
Напомним, Ева Лонгория продемоснтрувала в Каннах еще один образ — в гламурном платье, расшитом пайетками цвета гнилой вишни, от бренда Sergio Hudson.