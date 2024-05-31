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Как всегда, провокационно: Деми Роуз показала селфи без бюстгальтера

Как всегда, провокационно: Деми Роуз показала селфи без бюстгальтера

Как всегда, провокационно: Деми Роуз показала селфи без бюстгальтера

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская "Ким Кардашьян" не любит носить белье.

Деми Роуз любит фотографироваться в откровенных образах. Вот и на этот раз красотка порадовала фолловеров в Instagram селфи, на котором предстала в соблазнительном луке.

На моделе были миниатюрные стринги и не было бюстгальтера. На шее у нее был аксессуар из веревочной бахромы, которая немного прикрывала ее пышную и сексуальную грудь.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз сделала аккуратную прическу и нежный макияж с черными стрелками. Завершила лук она лаконичными золотыми серьгами и кольцом.

Напомним, Деми Роуз похвасталась соблазнительным бюстом в зеленом бикини с желтой каймой.

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