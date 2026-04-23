Как всегда, роскошная: Мерил Стрип в красных туфлях и пальто представила сиквел "Дьявол носит Прада 2" в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма «Дьявол носит Прада 2». Ленту представили ее главные герои — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант.

Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант / © Associated Press

Внимание присутствующих было приковано к Мерил Стрип. Актриса, как всегда, выглядела роскошно. Она символично продемонстрировав стильный лук от Prada, который перекликался с ее персонажем в фильме Мирандой Пристли. Звезда была одета в красное пальто свободного силуэта, белую шелковую блузку с галстуком-бантом, украшенным изысканной бриллиантовой брошью, и черные прямые брюки со стрелками.

Наряд Стрип дополнила красными сатиновыми остроносыми туфлями на шпильках. В руках она держала клатч в виде блокнота, инкрустированного стразами, с названием журнала «Runway», главным редактором которого в фильме была Миранда Пристли.

Мэрил собрала волосы в небрежную прическу, сделала макияж с нежным оттенком блеска на губах и сделала нюдовый маникюр. На лицо звезда надела черные солнцезащитные очки, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки — кольцами.

О фильме:

События сиквела «Дьявол носит Прада 2» разворачиваются через 20 лет после оригинальной истории. Главный редактор глянцевого журнала «Runway» Миранда Пристли (Мерил Стрип) сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа и пытается спасти свою карьеру. Она обращается за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили Чарльтон (Эмили Блант), которая сейчас занимает руководящий пост в люксовом бренде, от которого зависит выживание «Runway».

В украинский прокат фильм выходит 30 апреля.