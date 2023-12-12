Как всегда, сексуальная: британская модель в черном бикини продемонстрировала стройное тело

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые горячие фото, на которых похвасталась пляжной обновкой.

Арабелла Чи/Instagram

В этот раз модель надела черное бикини с металлической фурнитурой и продемонстрировала стройную фигуру.

А вообще, что бы Чи ни надела, она во всем выглядит невероятно.

Свой лук Арабелла дополнила серьгами и цепочками. Позировала она, сидя на журнальном деревянном столике.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фолловерам соблазнительные фотографии в желтом купальнике на завязках.

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