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Как всегда, сексуальная: британская модель в черном бикини продемонстрировала стройное тело

Как всегда, сексуальная: британская модель в черном бикини продемонстрировала стройное тело

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
806
Время на прочтение
1 мин
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Как всегда, сексуальная: британская модель в черном бикини продемонстрировала стройное тело

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи пополнила гардероб новым купальником.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые горячие фото, на которых похвасталась пляжной обновкой.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

В этот раз модель надела черное бикини с металлической фурнитурой и продемонстрировала стройную фигуру.

А вообще, что бы Чи ни надела, она во всем выглядит невероятно.

Свой лук Арабелла дополнила серьгами и цепочками. Позировала она, сидя на журнальном деревянном столике.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи показала фолловерам соблазнительные фотографии в желтом купальнике на завязках.

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Дата публикации
Просмотры
806
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