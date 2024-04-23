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Как всегда, сексуальная: Деми Роуз в бикини соблазнительно позировала в Каппадокии

Как всегда, сексуальная: Деми Роуз в бикини соблазнительно позировала в Каппадокии

Как всегда, сексуальная: Деми Роуз в бикини соблазнительно позировала в Каппадокии

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель поздравила фолловеров с днем Земли.

Деми Роуз поздравила своих подписчиков с всемирным днем Земли (который отмечали 22 апреля) пикантным снимком с отдыха в Каппадокии.

На фото британская "Ким Кардашьян" позировала в бассейне на фоне местной архитектуры и природы. Она появилась в блестящем бикини медного оттенка на завязках.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми сверкнула пышным бюстом, тонкой талией, плоским животом и широкими бедрами. Ее фигура в виде "песочных часов" выглядела очень соблазнительно.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз продемонстрировала кокетливый образ в синем платье с перьями и сексуальным декольте.

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