Как всегда, смело: Белла Торн сверкнула трусами с кружевом на фэшн-ивенте в Париже

Белла Торн посетила показ коллекции осень/зима 2025-2026 бренда Marine Serre в Hotel de la Monnaie, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивенте звезда появилась в пикантном аутфите. На ней был экстравагантный черный наряд с белым кружевом и вырезами на бедрах, в котором она засветила трусы.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Образ Торн дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж с интересными черными стрелками и красный маникюр. Уши Белла украсила черными серьгами, а шею – золотым колье с синими камнями.

Напомним, Белла Торн в "голом" наряде приехала на день рождения Пэрис Хилтон.

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