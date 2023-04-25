Как всегда, смело: Деми Роуз в прозрачном платье похвасталась пышными ягодицами

Британская модель в сексуальном аутфите собралась на музыкальный фестиваль.

Деми Роуз продемонстрировала подписчикам в Instagram свой дерзкий образ, в котором она поехала развлекаться на самый известный музыкальный фестиваль - Coachella.

Модель выбрала черное прозрачное платье, под которым на ней были черные трусы с высокой посадкой. Сверху она надела кожаную жилетку с бахромой, которой прикрывала обнаженную грудь.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз не удержалась и продемонстрировала на камеру свои пышные сексуальные ягодицы и цветы из стразов на них.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит красавица дополнила ковбойскими сапогами и черной сумочкой. Волосы она заплела в косичку и сделала макияж с черными стрелками и пышными ресницами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз примерила серебряный корсет с пайетками, который идеально подчеркнул ее пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра.

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