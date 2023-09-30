Как всегда, смело: фэшн-блогер в прозрачном наряде похвасталась стройной фигурой

Немецкая модная блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер – 35-летняя Леони Ханне посетила показ бренда Isabel Marant, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Красавица выбрала для своего выхода смелый лук, в котором продемонстрировала стройную фигуру. На ней был черный прозрачный костюм, расшитый пайетками, бисером и камнями. Под него Леони одела черное белье.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Образ блогер дополнила черными босоножками на шпильках и с камнями и сумкой цвета металлик.

Леони собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были серьги с камнями, а на руках – браслеты и кольца.

Напомним, Леони Ханне в секуальном платье-комбинации побывала на вечеринке Victoria's Secret.

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