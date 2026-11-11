Как всегда, смело: Мадонна позировала без штанов, но в сетчатых колготках

Мадонна / © Instagram Мадонны

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Легендарная певица Мадонна вновь продемонстрировала свою любовь к провокационным образам. 68-летняя поп-икона опубликовала в Instagram серию новых фотографий, на которых позировала без брюк, в сетчатых колготках и кружевном белье.

На одном из снимков Мадонна предстала в красном худи, которое оставила расстегнутым. Под ним виднелся черный кружевной бюстгальтер, а образ дополняли сетчатые колготки, черные перчатки и туфли. Певица распустила светлые волосы, а в макияже сделала акцент на глазах.

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Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

В другой части фотосессии звезда сменила худи на черную футболку с надписью «L.E.S. Girl». Ее она сочетала с теми же сетчатыми колготками, высокими перчатками, туфлями на каблуках и солнцезащитными очками.

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Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

Мадонна / © Instagram Мадонны

Таким образом артистка прорекламировала новую коллекцию собственного мерча.

Ранее, напомним, Мадонна показала редкие фото с дочерью, которой исполнилось 30 лет.

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