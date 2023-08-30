Как всегда, стильная: Эмили Ратажковски вышла на прогулку с собакой в белоснежном наряде

Девушка не обращала внимания на фотографов и просто шла по улице слушая музыку.
Американская модель Эмили Ратажковски вышла на прогулку со своим псом по кличке Коломбо. Практически ежедневно ее фотографируют в Нью-Йорке во время таких выходов с домашним любимцем, который живет с ней уже около 3 лет.
В этот раз на девушке был полностью белоснежный наряд. Эмили сочетала широкие штаны, майку и куртку от бренда Henne. Штаны имели разрезы спереди снизу, а также были выполнены из плотного денима. Майка девушки была в мелкий рубчик и носила она ее подвернутой.
Дополнили лук ботинки Timberland в классическом бежевом цвете, золотые украшения на нее и солнцезащитные очки на глазах. Также она распустила волосы и сделала трендовый латте-макияж.
Также девушка поделилась на странице в Instagram селфи в этом луке.
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