Как всегда стильная: Хейли Бибер сходила на шопинг в Нью-Йорке

Как всегда стильная: Хейли Бибер сходила на шопинг в Нью-Йорке

Жена Джастина Бибера, фотомодель и трендсеттер опять попала под прицел папарацци.

Даже зимой, когда температура на градуснике опускается, модель Хейли Бибер не забывает о стиле и трендах. На днях звезду заметили в Нью-Йорке, когда она ходила на шопинг, возможно даже за рождественскими покупками. Для своего выхода она надела широкие модные джинсы, белый кроп-топ в рубчик и кардиган Saint Laurent.

В качестве верхней одежды девушка надела объемную кожаную куртку-бомбер от Balenciaga, массивные туфли и кепку, тоже от бренда Balenciaga. Завершили этот повседневный лук солнцезащитные очки и легкий макияж.

Хейли Бибер / Getty Images

Также недавно модель сделал новое тату, фото которого опубликовал в своем Instagram-аккаунта ее мастер. Под правым ухом девушки теперь красуется надпись "Нью-Йорк", но вот только юзеры не поняли, почему девушка из Аризоны, живущая в Лос-Анджелеса сделала такое тату.

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