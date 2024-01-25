Как всегда, стильная: Тина Кунаки блистала на Неделе моды в Париже

Тина побывала на шоу Valentino во время показа коллекции сезона весна-лето 2024, куда приехала в сером длинном пальто, под которым был брючный костюм в тон. Тина обула кеды, распустила кудрявые волосы, сделала легкий макияж, подчеркнув совсем чуть-чуть глаза и губы и дополнила образ несколькими кольцами на пальцах.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

26-летняя модель посетила и показ Victor & Rolf Haute Couture весна-лето 2024. На шоу Тина приехала в молочном макси-платье со сборками на талии и без рукавов, а обута была в черные кожаные босоножки на каблуках. Волосы она собрала сзади заколкой, а макияж сделала минималистичным и едва заметным. Маникюр у нее был черного цвета.

Тина Кунаки / Фото: Getty Images

Несколько дней назад Тина Кунаки посещала один из показов вместе со своим братом Закари Кунаки. В тот день звезда появилась на публике в меховом пальто и черном трикотажном платье, а обула кожаные сапоги на квадратных высоких каблуках.

Тина Кунаки с братом Закари Кунаки / Фото: Getty Images

Читайте также: