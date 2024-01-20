Как всегда, стильная: звезда реалити клетчатым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

Эмма Эрнан вернулась с отдыха на Багамах и демонстрирует на улицах города стильные луки.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Блондинка продемонстрировала стильный яркий образ. На ней был желтый клетчатый костюм, состоявший из короткого платья и укороченного жакета. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Лук Эмма дополнила черными гольфами и черной лакированной обувью на стойких каблуках.

Красавица сделала элегантную высокую прическу, выпустив спереди пряди, и макияж с розовым блеском. На лицо она надела оптические очки в черной оправе, украсила уши серьгами-кольцами, шею – цепочкой с кулоном в форме сердца, а руку – кольцом. Французский маникюр завершил лук Эрнан.

Напомним, а на церемонии награждения премии "Эмми" Эмма Эрнан сияла в роскошном платье макси с флористическим принтом и глубоким вырезом.

Эмма Эрнан / Фото: Associated Press

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