Как всегда, в откровенном образе: Белла Торн в "голом" платье блеснула бельем на церемонии

27-летняя актриса и певица в прозрачном наряде позировала фотографам на красной дорожке.
Белла Торн посетила церемонию награждения премии Brit Awards 2025 в Лондоне.
На красной дорожке звезда продемонстрировала провокационный аутфит, в котором выглядела стройно и сексуально. На ней было черное прозрачное платье с высокой горловиной и длинными рукавами, полностью усыпанное черными стразами. Под нарядом на Торн было черное белье.
Интересным дополнением ее лука были объемные белые воланы на рукавах и спине, напоминавшие распущенный павлиний хвост.
Образ Белла дополнила черными босоножками на платформах и каблуках. Она сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, макияж смоки-айс и черный маникюр с белыми звездами.
Уши певица украсила бриллиантовыми серьгами в виде колец с булавками, а руки – кольцами.
Напомним, Белла Торн на день рождения Пэрис Хилтон надела черное кружевное боди, под которым не было бюстгальтера.
Читайте также:
- В интересном платье и с серьгами Chopard: Белла Торн в драматическом образе появилась на вечеринке
- В винтажном платье и на шпильках: Белла Торн устроила с женихом нежные поцелуи на благотворительном мероприятии
- В платье с обнаженными плечами и туфлях цвета индиго: Белла Торн посетила Венецианский кинофестиваль