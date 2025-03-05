Как всегда, в откровенном образе: Белла Торн в "голом" платье блеснула бельем на церемонии

27-летняя актриса и певица в прозрачном наряде позировала фотографам на красной дорожке.

Белла Торн посетила церемонию награждения премии Brit Awards 2025 в Лондоне.

На красной дорожке звезда продемонстрировала провокационный аутфит, в котором выглядела стройно и сексуально. На ней было черное прозрачное платье с высокой горловиной и длинными рукавами, полностью усыпанное черными стразами. Под нарядом на Торн было черное белье.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Интересным дополнением ее лука были объемные белые воланы на рукавах и спине, напоминавшие распущенный павлиний хвост.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Образ Белла дополнила черными босоножками на платформах и каблуках. Она сделала высокую прическу, выпустив спереди пряди, макияж смоки-айс и черный маникюр с белыми звездами.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Уши певица украсила бриллиантовыми серьгами в виде колец с булавками, а руки – кольцами.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Напомним, Белла Торн на день рождения Пэрис Хилтон надела черное кружевное боди, под которым не было бюстгальтера.

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