Как всегда, в шикарных туфлях: Сара Джессика Паркер на съемках сериала "И просто так…"

Этот образ вышел довольно нестандартным из-за сочетания цветов и фасонов вещей.

Актриса Сара Джессика Паркер появилась вчера на улицах Нью-Йорке, где совсем недавно стартовала работа над вторым сезоном сериала "И просто так…". Образ звезды был, как всегда, необычным и сочетал в себе много вещей разных оттенков.

Так, Паркер надела необычные штаны оливкового цвета, которые были зауженными снизу и декорированы пуговицами, их она сочетала с синей олдскульной блузой с галстуком.

Дополнили этот образ брошка, кольцо со стразами и маленькие серьги-пусеты. Но особенно яркими в этом луке были туфли малинового оттенка. Скорее всего, эти туфли сделаны брендом Паркер SJP, и после выхода сериала мы увидим их в продаже.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Появится в этом образе актриса в одной из серий ремейка или это ее повседневный лук - пока неизвестно.

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