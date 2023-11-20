Как вторая кожа: Дженнифер Лопес подчеркнула красивую фигуру платьем от польского бренда

Звезда подчеркнула пышные формы красивым обтягивающим нарядом.
54-летняя актриса, певица и бизнес-леди – Дженнифер Лопес – сходила на вечеринку в красивом вечернем образе.
Она надела нюдовое обтягивающее платье с кулиской по всей длине и тканевым цветком у шеи от польского бренда Magda Butrym из коллекции весна-лето 2024. Образ Джен дополнила прозрачными мюли на высоких каблуках и с острым носком, а также макияжем с персиковыми румянами и коричневым блеском на губах.
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Также Лопес показала видео, на котором ее сняли со спины, как раз на вечеринке. Платье эффектно подчеркнуло пышные формы звезды.
Напомним, ранее в бандажном платье с вырезами и красными цветами от Magda Butrym появлялась Эмили Ратажковски. Стоимость такого наряда - свыше 2400 долларов.
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