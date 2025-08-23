Как выглядела Энн Хэтэуэй во время съемок первой части фильма "Дьявол носит Prada"

Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс на сьемках первой части «Дьявол носит Prada» в Нью-Йорке / © Getty Images

Многие сцены фильма снимают на улице в нью-Йорке, поэтому уже благодаря папарацци раскрыты некоторые секреты сериала, а также главная актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала не один наряд, который мы увидим в продолжении. Однако подробности сюжета остаются пока что в секрете.

Первая же часть фильма рассказывала о молодой журналистке Энди Сакс, которая устраивается на работу в модный журнал и оказывается во власти требовательного и строгого редактора Миранды Пристли. Основные съемки длились 57 дней и проходили преимущественно в Нью-Йорке с октября по декабрь 2005 года. Дополнительные съемки проходили в Париже. Бюджет фильма изначально составлял 35 миллионов долларов, но был увеличен до 41 миллиона.

Над образми героев в фильме работала знаменитый художник по костюмама Патриция Филд, котоаря также создала все образы в сериале «Секс в большом городе». Режиссер намеренно пригласил Филд, поскольку одежда актеров имела первостепенное значение в фильме, ведь действие истории происходило в индустрии моды. Филд тщательно работала над луками и именно благода ей фильм получился таким, какием мы его знаем. Бюджет на костюмы изначально составлял 100 тысяч долларов, но благодаря связям Филд из киноиндустрии и моды, многие вещи ей, вероятно, предоставляли бесплатно. Позже она подсчитала, что на экране было показано нарядов на около миллион долларов.

В фильме Патриция Филд отлично показала эволюцию стиля главной героини. В каждом новом образе Хэтэуэй мы видели как она меняется и как старается быть стильной. Предлагаем посмотреть на два образа актрисы и немного поностальгировать за любимым фильмом.

Фильм имел большой успех в кинотеатрах, собрав почти 125 миллионов долларов в США и Канаде и более 326 миллионов долларов по всему миру.