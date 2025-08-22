Как выглядели Николь Кидман и Сандра Буллок в первой части фильма "Практическая магия"

Актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок / © Getty Images

Реклама

Фильм выпустят в прокат через 28 лет после выхода первой части, которая успела завоевать культовый статус, хотя в год своей премьеры «Практическая магия» не увенчалась успехом — картина не оправдала ожиданий студии, собрав меньше, чем было затрачено на производство. Более того, он был весьма прохладно принят кинокритиками.

Актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок / © Getty Images

Но съемки второй части фильма уже начались. Первые кадры показала в Instagram актриса Николь Кидман. В коротком видео она и ее коллега Буллок обнимаются на кладбище.

Но за эти годы актрисы очень изменились, ведь когда они снимались в «Практической магии» впервые, то Булок было 34 года, а Кидман 31 год.

Реклама

Николь Кидман / © Getty Images

Николь в фильме носила длинные рыжие волосы, а Сандра — длинные черные.

Сандра Буллок / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Сюжет будущего фильма пока что не разглашается, но уже известно, что в картине появится актриса Джои Кинг — она сыграет одну из дочерей Буллок. Так же стало известно, что в фильме появятся Стокард Ченнинг, Дайан Уист, Ли Пейс, Шоло Маридуэнья, Солли Маклеод и Мэйси Уильямс.