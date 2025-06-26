Как выглядела Лорен Санчес до знакомства с Безосом: фото разных лет и неожиданные факты

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Известно, что бойфренд сделал Лорен предложение руки и сердца на своей роскошной яхте и преподнес кольцо с огромным камнем, а уже в эти выходные в Венеции после длительного планирования состоится свадьба пары, на которую приглашено около 200 гостей. Однако Лорен была завсегдательницей красных дорожек и до знакомства с Безосом, хотя и не была настолько известной. В преддверии свадьбы этой 55-летней женщины, предлагаем посмотреть, как она выглядела в молодости, а также узнать некоторые факты о ней.

Лорен Венди Санчес родилась 19 декабря 1969 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в семье Рэя Санчеса, бизнесмена в сфере авиации, и Элеоноры Санчес, бывшего помощника заместителя мэра Лос-Анджелеса.

Лорен Санчес, 2002 год / © Getty Images

После окончания средней школы в 1987 году она изучала актерское мастерство и ораторство в Университете Нью-Мексико. Позже она переехала в Калифорнию и поступила в колледж El Camino College, где ей поставили диагноз дислексия после того, как профессор выявил ее различия в обучении. Впоследствии она изучала коммуникации в Университете Южной Калифорнии. В 1990 году она выиграла международный конкурс девушек с обложки журнала Models World.

Лорен Санчес, 2004 год / © Getty Images

Санчес начала свою карьеру в качестве помощника дежурного на KCOP-TV в Лос-Анджелесе. Она также занимала должности ведущей и репортера в такх проектах как Extra, «Доброго дня, Лос-Анджелес» и танцевального конкурса «Так ты думаешь, что умеешь танцевать».

Лорен Санчес, 2010 год / © Associated Press

В 2016 году, возрасте 40 лет, научившись летать и получив лицензию пилота основала Black Ops Aviation, компанию по производству и съемке фильмов в воздухе.

Лорен Санчес, 2010 год / © Associated Press

В феврале 2025 года Санчес была объявлена ​​пассажиркой первого полета на борту ракеты New Shepard, полностью состоящего из женщин, получившего название NS-31. Миссия стартовала 14 апреля 2025 года.

Лорен Санчес с сыном, 2003 год / © Getty Images

У Санчес трое детей. Первый ее сын родился в феврале 2001 года, его отец — бывший игрок в американский футбол Тони Гонсалес. В августе 2005 года она вышла замуж за Патрика Уайтселла, голливудского агента и партнера-основателя агентства талантов Endeavor. Их сын родился в 2006 году, а дочь — в 2008 году.

Лорен Санчес, 2006 год / © Getty Images

Лорен Санчес с дочерью, 2011 год / © Associated Press