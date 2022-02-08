Как выглядит сейчас "мама Стифлера": 60-летняя Дженнифер Кулидж в леопардовых шпильках пришла на шоу

Как выглядит сейчас "мама Стифлера": 60-летняя Дженнифер Кулидж в леопардовых шпильках пришла на шоу

Звезда "Американского пирога" и "Блондинки в законе" снова на волне популярности.

Последняя нашумевшая роль Дженнифер Кулидж была в сериале "Белый лотос", который вышел буквально в прошлом году. И вот вчера, 7 февраля, 60-летнюю Кулидж засняли папарацци на съемках шоу Джимми Киммела. А это значит, что мы, скорее всего, снова увидим эту великолепную комедийную актрису в кино или на телевидении.

Дженнифер Кулидж / Getty Images

Выглядит сейчас Дженнифер просто роскошно. На шоу она пришла в черном трикотажном платье выше колена по фигуре, черном плаще и меховых тапочках, которые потом сменила на изящные леопардовые лодочки на высокой шпильке.

Дженнифер Кулидж / Getty Images

Роскошные белокурые локоны актриса были слегка завиты и красиво уложены. Образ дополняли крупные золотые серьги и перстни, один из которых с крупными зелеными камнями.

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