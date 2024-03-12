Как зефирка: Ариана Гранде посетила церемонию "Оскар" в креативном платье и огромной накидке

Девушка выглядела очень необычно и выделялась на фоне других знаменитостей, которые выбрали более простые образы.

Певица и актриса Ариана Гранде посетила церемонию вручения наград "Оскар", которая состоялась в Лос-Анджелесе. На красной дорожке 30-летняя звезда появилась в одном из самых необычных образов мероприятия.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

На Гранде было розовое обтягивающее платье от бренда Giambattista Valli. Наряд состоял из самого платья и длинной накидки.

Дизайн у наряда был необычным, поскольку платье состояло из множества складок, а вот у накидки были огромные рукава и шлейф. Дополнила наряд Ариана обувью от Jimmy Choo и роскошными украшениями от Tiffany & Co. Волосы девушки были белого цвета, собраны в хвост и накручены в локоны.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Столь серьезные изменения во внешности случились в жизни Гранде из-за роли в новом фильме - она сыграла добрую ведьму в мюзикле "Злая", премьера которого намечена на осень 2024 года.

В оригинальной бродвейской версии мюзикла главные роли исполнили актрисы Идина Мензель и Кристин Ченовет. В 2023 году постановка отпраздновала 20-летие и на мероприятие в Нью-Йорке по этому поводу пришли как раз главные его звезды. Идина и Кристин позировали перед фотографами обнявшись.

Идина Мензел и Кристин Ченовет / Фото: Associated Press

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