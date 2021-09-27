Как зефирка: "Холостячка" Злата Огневич в розовом мини-платье сходила на свидание

Певица надела яркое и пышное платье.
Во втором выпуске второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич сходила на групповое свидание с тремя мужчинами.
Для этого главная героиня выбрала яркий образ. На ней было короткое фатиновое платье розового цвета, в котором она была похожа на зефирку.
Наряд певица сочетала с удобной обувью — белыми кроссовками. Волосы Злата собрала в прическу, выпустив спереди пряди.
Среди мужчин был стоматолог Роман, который подготовил для Огневич приятный сюрприз. Он украсил бассейн одного из загородных комплексов лепестками роз. Красными лепестками мужчина сделал форму сердца.
Артистка переоделась в розовый купальник и она вместе с Романом эффектно прыгнула в бассейн. Фотограф в это время делал им красивые снимки.
Злате очень понравился такой романтический сюрприз. Она наслаждалась купанием в бассейне и приятной компанией.
Напомним, Дмитрий из Львова на первом свидании на проекте со Златой осуществил ее мечту.
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