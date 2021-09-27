Как зефирка: "Холостячка" Злата Огневич в розовом мини-платье сходила на свидание

Певица надела яркое и пышное платье.

Во втором выпуске второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич сходила на групповое свидание с тремя мужчинами.

Для этого главная героиня выбрала яркий образ. На ней было короткое фатиновое платье розового цвета, в котором она была похожа на зефирку.

Злата Огневич/Служебные

Наряд певица сочетала с удобной обувью — белыми кроссовками. Волосы Злата собрала в прическу, выпустив спереди пряди.

Злата Огневич/Служебные

Среди мужчин был стоматолог Роман, который подготовил для Огневич приятный сюрприз. Он украсил бассейн одного из загородных комплексов лепестками роз. Красными лепестками мужчина сделал форму сердца.

Злата Огневич/Служебные

Злата Огневич/Служебные

Артистка переоделась в розовый купальник и она вместе с Романом эффектно прыгнула в бассейн. Фотограф в это время делал им красивые снимки.

Злата Огневич/Служебные

Злата Огневич/Служебные

Злате очень понравился такой романтический сюрприз. Она наслаждалась купанием в бассейне и приятной компанией.

Злата Огневич/Служебные

Злата Огневич и Роман/Служебные

Напомним, Дмитрий из Львова на первом свидании на проекте со Златой осуществил ее мечту.

Читайте также: "Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку