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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
340
Время на прочтение
1 мин

Как зефирка: Шакира пришла на Met Gala в пышном розовом платье, проигнорировав дресс-код

Певица Шакира появилась на дорожке Бала Института костюма в Нью-Йорке в огромном розовом платье.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шакира

Шакира / © Associated Press

Артистка произвела фурор на красной дорожке ежегодного Met Gala 2025, прошедшего в Метрополитен-музее.

48-летняя колумбийская певица блистала перед камерами собравшихся фотографов в платье цвета розовой жевательной резинки от американского бренда Prabal Gurung. Наряд сидел красиво по фигуре Шакиры, был с неглубоким вырезом на декольте, прозрачной вставкой по всей длине, которая добавляла пикантности образу и очень пышным, прикрепленный сзади шлейфом.

Шакира / © Associated Press

Шакира / © Associated Press

Также Шакира надела ажурные перчатки, к которым была прикреплена брошь, а на шее у нее сверкало колье от Pasquale Bruni с бриллиантами, украшенного крупным красным камнем в форме капли.

Макияж артистка решила сделать в натуральных оттенках, а длинные кудрявые волосы распустила.

Шакира / © Associated Press

Шакира / © Associated Press

Некоторые поклонники в соцсетях писали, что Шакира в этом образе была похожа на Глинду (персонажа из фильма «Волшебника страны Оз»), а другие отметили, что звезда проигнорировала тему бала -Tailoring Black Style, о которой подробнее вы можете почитать здесь.

Шакира / © Associated Press

Шакира / © Associated Press

Шакира / © Associated Press

Шакира / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
340
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