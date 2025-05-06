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- Шоу-бизнес
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Как зефирка: Шакира пришла на Met Gala в пышном розовом платье, проигнорировав дресс-код
Певица Шакира появилась на дорожке Бала Института костюма в Нью-Йорке в огромном розовом платье.
Артистка произвела фурор на красной дорожке ежегодного Met Gala 2025, прошедшего в Метрополитен-музее.
48-летняя колумбийская певица блистала перед камерами собравшихся фотографов в платье цвета розовой жевательной резинки от американского бренда Prabal Gurung. Наряд сидел красиво по фигуре Шакиры, был с неглубоким вырезом на декольте, прозрачной вставкой по всей длине, которая добавляла пикантности образу и очень пышным, прикрепленный сзади шлейфом.
Также Шакира надела ажурные перчатки, к которым была прикреплена брошь, а на шее у нее сверкало колье от Pasquale Bruni с бриллиантами, украшенного крупным красным камнем в форме капли.
Макияж артистка решила сделать в натуральных оттенках, а длинные кудрявые волосы распустила.
Некоторые поклонники в соцсетях писали, что Шакира в этом образе была похожа на Глинду (персонажа из фильма «Волшебника страны Оз»), а другие отметили, что звезда проигнорировала тему бала -Tailoring Black Style, о которой подробнее вы можете почитать здесь.