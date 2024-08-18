Как "жена мафиози": Дженна Ортега появилась на фотоколле фильма в дерзком образе

Дженна Ортега, которую многие полюбили после роли в сериале "Уэнздей", снялась в новой картине - фильме режиссера Тима Бертона "Битлджус Битлджус".

В преддверии выхода фильма в Нью-Йорке состоялся фотоколл. Мероприятие прошло в отеле JW Marriott Essex House. Дженна позировала перед фотографами в черном полосатом костюме в стиле Mob Wife (жена мафиози). Наряд включал приталенный жакет с фигурным декольте, длинными рукавами и пуговицами, а также юбки-карандаша.

Образ актриса дополнила солнцезащитными очками, босоножками от Dolce & Gabbana, красным длинным маникюром и несколькими украшениями.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Также мероприятие посетили коллеги Дженны по фильму: Кэтрин О'Хара, Вайнона Райдер и Моника Беллуччи.

Дженна Ортега, Кэтрин О'Хара, Вайнона Райдер и Моника Беллуччи / Фото: Associated Press

Напомним, что фильм "Битлджюс Битлджюс" активно обсуждается не только из-за звездного состава, но также из-за-за романа Моники Беллуччи и Тима Бертона. Якобы знаменитости начали активно общаться именно во время работы над этой картиной и в результате их дружба переросла в отношения. Режиссер и актриса теперь часто вместе появляются и даже не скрывают чувств, ведь даже публично целовались на красной дорожке. В этот раз режиссер на вышел для фото на публику.

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