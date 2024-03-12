Как жидкое золото: Хайди Клум произвела фурор платьем с вырезами на животе и бедрах

Платье идеально сочеталось с аксессуарами и прической, которые звезда подобрала к нему.
Супермодель и телеведущая Хайди Клум появилась среди гостей ежегодной вечеринки Vanity Fair, которая уже традиционно состоялась после церемонии "Оскар".
В этот раз звезда произвела впечатление нарядом, поскольку надела платье от Harris Reed из осенней коллекции 2023 года. Это было роскошное и сексуальное платье золотого оттенка, полностью состоящее из складок и драпировок.
У наряды были вырезы на животе и бедрах, которые подчеркивали фигуру и делали платье более интересным. Также у него был восокой разрез на юбке, открывающий ноги.
К платью Хайди подобрала соответствующие аксессуары - золотой клатч-коробку, золотые босоножки, огромные серьги с звездами и несколько золотых колец. Макияж у нее был в золотых и коричневых оттенках, а волосы ей уложили стилисты в трендовую мокрую прическу.
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