Как живут супермодели: в Сети появились фото роскошной квартиры Алины Байковой в Нью-Йорке

Звезда живет в одном из престижных районов города в очень светлой и уютной квартире. Предлагаем посмотреть на дизайн дома украинки более подробно.

Супермодель Алина Байкова родом из города Кропивницкий. Модельную карьеру она начала в 17 лет и добилась грандиозных успехов, ведь работала с самыми знаменитыми мировыми брендами, среди которых были: Hermès, Dior, Giambattista Valli, Lanvin, Calvin Klein, Zuhair Murad и Armani.

На протяжении многих лет она живет в Нью-Йорке, а в 2016 году самостоятельно приобрела небольшую светлую квартиру, стоимость которой на тот момент была 999 тысяч долларов. Однако уже некоторое время Алина пытается продать эти апартаменты, и, согласно изданию New York Post, модель снизила стоимость жилья с 1,5 до 1,3 миллиона долларов.

Фото апартаментов и описание размещено на сайте StreetEasy. Там указано, что квартира Алины - это аутентичный нью-йоркский лофт в доме 1888 года, расположенном на красивой улице Мерсер-стрит, 250. В квартире лаконичный дизайн, высокие потолки и отреставрированная колонна, которая добавляет особого шика и оригинальности помещению.

Квартира Алины Байковой / Фото: streeteasy.com

Квартира Алины Байковой / Фото: streeteasy.com

Квартира Алины Байковой / Фото: streeteasy.com

Квартира Алины Байковой / Фото: streeteasy.com

Квартира Алины Байковой / Фото: streeteasy.com

Квартира Алины Байковой / Фото: streeteasy.com

В декабре 2022 года на YouTube-канале Ани Олицкой вышло интервью с Байковой, которое снималось в Нью-Йорке. Тогда девушка откровенно рассказала о своей жизни и показала роскошную квартиру. Модель отметила, что после покупки сделала в помещении ремонт и снесла стены, чтобы пространство было единым, также по ее желанию были подняты потолки.

Дизайн квартиры выполнен со вкусом и душой, поэтому новому владельцу этого лофта очень повезет!

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