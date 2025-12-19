Как звезды нарядили елки к Рождеству: Кардашьян, Бекхэмы, Хадид, Лохан и др.

Елка Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Одной из первых нарядила елку (еще в конце ноября) и показала результат 51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls. Дерево она украсила золотыми и прозрачными шарами, лентами и белыми светящимися гирляндами. Реакцию своего мужа Дэвида на украшенную елку она показала в Сети и рассмешила этим своих фолловеров.

Елка Бекхэмов / © Instagram Виктории Бекхэм

Давайте посмотрим, как подготовились к Рождеству другие селебрити.

38-летняя американская актриса Линдсей Лохан свою двухметровую елку нарядила в красных оттенках: большим количеством игрушек и гирлянд, а на верхушку прицепила золотую звезду и большой красный бант.

Семья бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поставили праздничное хвойное дерево у входных дверей и украсили его разнообразными игрушками, среди которых можно заметить даже бумажные.

Елка Джонсонов / © Instagram Кэрри Джонсон

А на дверь дома повесили необычный праздничный венок с гортензиями.

Венок на дверях дома Джонсонов

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — подготовила сюрприз для своих пятерых детей и сама нарядила елку, выбрав для этого бело-серебристо-золотую гамму.

Джорджина Родригес

Елка Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — тоже нарядила елку в золото и серебро.

Елка Нины Добрев

28-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя — Тина Кунаки — елку не показала, но похвасталась интересной праздничной композицией из хвойных веток и цветов.

Праздничная композиция Тины Кунаки

71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли нарядила елку в ретро-стиле: разноцветными шарами, желтыми гирляндами и большим количеством мишуры.

Елка Кристи Бринкли

Похожей елкой похвасталась и супермодель 90-х Хелена Кристенсен.

Елка Хелены Кристенсен

30-летняя американская топ-модель Джиджи Хадид продемонстрировала искусственную елку, покрытую «снегом» и украшенную разными игрушками — от деревянных и стеклянных до изготовленных из фетра и валяных из шерсти.

Елка Джиджи Хадид

Ну и, конечно, отличилась 45-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса Ким Кардашьян — первый этаж своего дома она превратила в праздничный заснеженный хвойный лес. Выглядит это очень красиво.