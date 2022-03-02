Как звезды поддерживают украинцев: Наталья Могилевская спустилась к людям в бомбоубежище и принесла воды и еды

Певица Наталья Могилевская никуда не уехала из Киева в эти тяжелые для всех украинцев времена.

Артистка в Киеве, на Осокорках. Она решила поддержать наших людей и солдат, спустилась в метро и принесла воду и вкусняшки. Видео Наташиных передвижений по Киеву она опубликовала в Instagram.

"Что бы ни случилось, пой! Эти дни я была "закрыта" на Осокорках. Решила совершить вылазку в тероборону, поискать еду, съездить в метро "Славутич". Посмотреть, как там люди, поддержать дух загрустивших и привезти воды. Каждый должен делать свою работу даже в таких условиях. И точка:) Главное, что хочу отметить: кто посмотрит наше видео на других станциях, куда я не смогу доехать – напоминаю, что у наших украинцев всегда было под рукой баян или гитара, всегда пели хором, в перерывах между перестрелками и бомбежками, создавали и писали новые потрясающие песни , а также с удовольствием пели свои народные. Вспомните фильм "В бой идут одни старики" Киевской киностудии А. Довженко. Сколько песен, сколько хитов! Люди! Обнимитесь, пойте! Это как лекарство 2-3 раза в день по часу и все будет хорошо! Завтра, а может, и сегодня – до встречи на Харьковской ❤️❤️❤️ Ps. Кто живет в районе метро Славутич, Осокорки, и те, у кого нет воды – пишите. У меня скважина", - написала Наталья.

А также в метро дала людям урок дыхания, чтобы успокоить нервы.

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