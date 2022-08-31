Какая эффектна: Рита Ора выступила на фестивале в корсетном платье с кристаллами от украинского дизайнера

Британская артистка вышла на сцену в платье от бренда FROLOV.

Рита Ора выступила на музыкальном фестивале ZüRich Openair в Германии. Снимки оттуда она опубликовала у себя в Instagram.

"Цюрих — вы были невероятны! Спасибо, что пришли и повеселились со мной", — написала артистка.

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Для выступления Рита выбрала эффектный образ. На ней было корсетное мини-платье Fireworks от украинского дизайнера FROLOV. Оно украшено кристаллами и бахромой, а также имеет обнаженную спину.

На сайте бренда стоимость такого платья – 4550 евро.

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Наряд Ора дополнила ботильонами, инкрустированными стразами, и бежевыми колготами.

Свой аутфит артистка завершила кудрявой прической, ярким макияжем с блестками и золотыми украшениями.

Напомним, Джулия Робертс примерила цветочное платье от украинского бренда Overthesea.

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