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Какая эффектная: актриса из Турции в платье с глубоким декольте похвасталась сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1903
Время на прочтение
1 мин
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Какая эффектная: актриса из Турции в платье с глубоким декольте похвасталась сексуальным бюстом

Экин-Су Кулчулоглу / Фото: Getty Images

Экин-Су Кулчулоглу – 28-летняя знаменитость из Турции, проживающая в Великобритании.

Экин-Су Кулчулоглу – актриса и модель из Турции. В этом году она и ее бойфренд — Давид Санклименти — стали победителями в британском реалити-шоу "Остров любви".

А теперь она представила линейку своей косметики BPerfect x Ekin-Su. Бьюти-мероприятие состоялось в Лондоне.

Там Экин-Су предстала в эффектном сексуальном образе. На ней было черное атласное платье макси от британского бренда Oh Polly с разрезом. Главный акцент в аутфите был на глубоком декольте, сквозь которое красавица продемонстрировала свой соблазнительный бюст.

Экин-Су Кулчулоглу / © Getty Images
Экин-Су Кулчулоглу / Фото: Getty Images

Актриса сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила лук черными босоножками на шпильках.

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Дата публикации
Просмотры
1903
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