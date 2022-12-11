Какая эффектная: актриса из Турции в платье с глубоким декольте похвасталась сексуальным бюстом

Экин-Су Кулчулоглу – актриса и модель из Турции. В этом году она и ее бойфренд — Давид Санклименти — стали победителями в британском реалити-шоу "Остров любви".

А теперь она представила линейку своей косметики BPerfect x Ekin-Su. Бьюти-мероприятие состоялось в Лондоне.

Там Экин-Су предстала в эффектном сексуальном образе. На ней было черное атласное платье макси от британского бренда Oh Polly с разрезом. Главный акцент в аутфите был на глубоком декольте, сквозь которое красавица продемонстрировала свой соблазнительный бюст.

Экин-Су Кулчулоглу / Фото: Getty Images

Актриса сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и завершила лук черными босоножками на шпильках.

Читайте также: