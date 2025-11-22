- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая эффектная: Аманда Холден в оливковом платье и фактурном пальто привлекла внимание папарацци
54-летняя британская радиоведущая любит монохромные луки. На этот раз она выбрала для своего выхода наряд трендового оливкового оттенка.
Аманда Холден традиционно попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла со своей работы — из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.
Знаменитость привлекла внимание своим эффектным монохромным аутфитом. На Холден было женственное оливковое трикотажное платье со складками, акцентной талией, струящейся юбкой свободного кроя и с «епископскими» рукавами.
На плечи радиоведущая накинула теплое фактурное пальто оливкового оттенка и обула туфли-лодочки золотистого цвета металлик на шпильках.
Аманда сделала укладку с локонами и бордовый маникюр. На лицо она надела массивные темные солнцезащитные очки и украсила руки золотыми браслетами и кольцами.
Напомним, Аманда Холден на премьерный показ второй части фильма «Wicked: Чародейка» в Лондоне надела нежно-розовое платье с глубоким декольте и тонкими бретельками от бренда Elio Abou Fayssal.