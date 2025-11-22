Какая эффектная: Аманда Холден в оливковом платье и фактурном пальто привлекла внимание папарацци

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден традиционно попала в объективы папарацци в Лондоне, когда вышла со своей работы — из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast.

Знаменитость привлекла внимание своим эффектным монохромным аутфитом. На Холден было женственное оливковое трикотажное платье со складками, акцентной талией, струящейся юбкой свободного кроя и с «епископскими» рукавами.

Аманда Холден / © Getty Images

На плечи радиоведущая накинула теплое фактурное пальто оливкового оттенка и обула туфли-лодочки золотистого цвета металлик на шпильках.

Аманда сделала укладку с локонами и бордовый маникюр. На лицо она надела массивные темные солнцезащитные очки и украсила руки золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, Аманда Холден на премьерный показ второй части фильма «Wicked: Чародейка» в Лондоне надела нежно-розовое платье с глубоким декольте и тонкими бретельками от бренда Elio Abou Fayssal.