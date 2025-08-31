ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Какая эффектная: Джорджина Родригес в кружевной юбке и на шпильках появилась в Венеции

31-летняя модель, инфлюенсер и возлюбленная Криштиану Роналду выглядела роскошно во всем черном.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес прибыла в Венецию, чтобы посетить кинофестиваль. Знаменитость запечатлели, когда она встала с водного такси и направлялась к отелю.

Звезда эффектно выглядела в образе total black, в котором продемонстрировала свои соблазнительные формы. На ней было боди в рубчик с воротником-стойкой и короткими рукавами. Верх Родригес скомбинировала с кружевной юбкой до колен и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина заплела волосы в длинную косу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с бежевым блеском и длинный светлый маникюр.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес / © Getty Images

На лице у нее были стильные солнцезащитные очки, в ушах - серьги-листочки с камнями, на шее - изысканная брошь в виде цветка с камнями, а на руках - красивые кольца из этого самого флористического комплекта и роскошное обручальное кольцо с огромным бриллиантом от Криштиану Роналду.

Напомним, Джорджина Родригес блеснула ягодицами в очень коротком платье.

Дата публикации
Количество просмотров
394
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie