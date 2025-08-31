Какая эффектная: Джорджина Родригес в кружевной юбке и на шпильках появилась в Венеции

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес прибыла в Венецию, чтобы посетить кинофестиваль. Знаменитость запечатлели, когда она встала с водного такси и направлялась к отелю.

Звезда эффектно выглядела в образе total black, в котором продемонстрировала свои соблазнительные формы. На ней было боди в рубчик с воротником-стойкой и короткими рукавами. Верх Родригес скомбинировала с кружевной юбкой до колен и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина заплела волосы в длинную косу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с бежевым блеском и длинный светлый маникюр.

Джорджина Родригес / © Getty Images

На лице у нее были стильные солнцезащитные очки, в ушах - серьги-листочки с камнями, на шее - изысканная брошь в виде цветка с камнями, а на руках - красивые кольца из этого самого флористического комплекта и роскошное обручальное кольцо с огромным бриллиантом от Криштиану Роналду.

